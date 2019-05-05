Д'Антони: Такер спас «Хьюстон» от поражения в третьем матче с «Голден Стэйт»

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони уверен, что лёгкий форвард Пи Джей Такер сыграл решающую роль в успехе команды в третьем матче второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» благодаря эффективным действиям в обороне против лёгкого форварда соперника Кевина Дюранта.



«В четвёртой четверти и овертайме Такер показал себя во всей красе. Он является победителем по натуре и на этот раз спас команду от поражения», — приводит слова Д'Антони ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» в овертайме со счётом 126:121. После неё «Рокетс» уступают в серии до четырёх побед — 1-2. Такер в этом матче набрал 7 очков, совершил 12 подборов, отдал 3 передачи и поставил 2 блок-шота за 34 минуты.

О. Риверс: «Хьюстон» не мог остановить К. Дюранта, пока не вышел П. Такер