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ЦСКА будет выступать в «Мегаспорте», а не в «ВТБ Арена парк» в следующем сезоне

ЦСКА будет выступать в «Мегаспорте», а не в «ВТБ Арена парк» в следующем сезоне
Баскетбол / Евролига

Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, почему руководство клуба приняло решение продолжить выступать в Евролиге в спорткомплексе «Мегаспорт», хотя ранее рассматривался вариант с переездом на недавно открытый «ВТБ Арена парк».

«Встречаемся в «Мегаспорте» в следующем сезоне Евролиги. Эта арена нас всем устраивает. Для них мы якорный арендатор, поэтому не пересекаемся там с другими видами спорта. Они подстраиваются под нас, и это очень удобно.

Мы контактировали с «ВТБ Арена парк», но это было давно, и с того момента многое изменилось. Все наши ближайшие планы связаны с «Мегаспортом», – цитируют Ватутина «Известия».

ЦСКА проводит домашние матчи Евролиги во вмещающем 12 тыс. зрителей «Мегаспорте» последние четыре сезона.

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