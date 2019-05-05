ЦСКА будет выступать в «Мегаспорте», а не в «ВТБ Арена парк» в следующем сезоне

Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, почему руководство клуба приняло решение продолжить выступать в Евролиге в спорткомплексе «Мегаспорт», хотя ранее рассматривался вариант с переездом на недавно открытый «ВТБ Арена парк».



«Встречаемся в «Мегаспорте» в следующем сезоне Евролиги. Эта арена нас всем устраивает. Для них мы якорный арендатор, поэтому не пересекаемся там с другими видами спорта. Они подстраиваются под нас, и это очень удобно.



Мы контактировали с «ВТБ Арена парк», но это было давно, и с того момента многое изменилось. Все наши ближайшие планы связаны с «Мегаспортом», – цитируют Ватутина «Известия».



ЦСКА проводит домашние матчи Евролиги во вмещающем 12 тыс. зрителей «Мегаспорте» последние четыре сезона.