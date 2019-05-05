Джеймс: сказал «Да пошёл ты! Что за бред?», узнав об уходе Мэджика из «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что известие об отставке Мэджика Джонсона с поста президента организации стало для него полной неожиданностью.



«Когда мой друг Рэнди Мимс сообщил об уходе Мэджика, я ответил «Да пошёл ты! Что за бред?». Я ведь перешёл в «Лейкерс» именно после разговора с Мэджиком.



Для меня было странно, что он вот так внезапно решил уйти. И даже не сказал мне перед этим «Эй, Леброн, поцелуй меня в задницу. Я сваливаю». Меня бы устроило даже такое прощание», – цитирует Джеймса ESPN.



Джеймс и его агент Рич Пол за несколько дней до отставки Джонсона встречались с ним и генеральным менеджером «Лейкерс» Робом Пелинкой. Но тогда Мэджик ничего не сказал о своих планах.

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