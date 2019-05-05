Центровой «Енисея» Илья Попов на правах аренды перешёл в «Женева Лайонз»

24-летний центровой «Енисея» Илья Попов завершит сезон в составе швейцарской команды «Женева Лайонз», сообщает на своей странице в «Твиттере» баскетбольный агент Максим Шарифьянов. Попов будет выступать в первенстве Швейцарии на правах аренды до середины июня.

Ожидается, что уже сегодня баскетболист поможет новой команде в четвертьфинальном матчей плей-офф, который «Женева» проведёт с «Лугано». Отметим, что «Женева Лайонз» является победителем регулярного чемпионата.

В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ в составе «Енисея» Попов принял участие в 10 матчах, набирая в них 8,2 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 1,4 передачи за 15:37 минуты в среднем. Сезон начинал в составе «Нижнего Новгорода».