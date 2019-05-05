Швед получил награду самого результативного игрока сезона-2018/19

Защитник «Химок» Алексей Швед второй год подряд завоевал награду самого результативного игрока сезона, сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Награждение состоялось в Химках сегодня, 5 мая, перед первым матчем четвертьфинальной серии плей-офф между «Химками» и «Астаной» — приз игроку вручила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. В завершившемся регулярном чемпионате Алексей Швед набирал в среднем 22,8 очка. Вторым в списке самых результативных игроков лиги стал Арнетт Моултри из «Калева» (18,5), третьим – Трэ Голден из «Автодора» (18,5).

При этом отметим, что Швед пропустил немалую часть регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ из-за перелома пальца.

Канал Единой лиги ВТБ в YouTube в связи с награждением Алексея Шведа посвятил игроку ролик.