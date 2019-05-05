Джорджевич остался в восторге от организации финала Лиги чемпионов ФИБА

Главный тренер «Виртус Болонья» Саша Джорджевич остался в восторге от организации финальных матчей Лиги чемпионов ФИБА. По словам специалиста, Международная федерация баскетбола отлично справилась с задачей по организации.



«Организация Лиги чемпионов просто отличная. Это не так заметно, но Международная федерация баскетбола действительно отличный турнир и отличный финал. Я не удивлён, поскольку знаю, что когда за организацию турнира берётся ФИБА, всё проходит на высшем уровне. Я в восторге от арены», — приводит слова Саши Джорджевича Zurnal.rs.



Напомним, что в финале «Виртус Болонья» сыграет с «Иберостар Тенерифе». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. В матче за третье место хозяева финала «Антверп» оказались сильнее «Бамберга».