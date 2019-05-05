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«Виртус Болонья» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2018/19

«Виртус Болонья» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2018/19
Баскетбол

«Виртус Болонья» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2018/19. В финале итальянский коллектив переиграл «Иберостар Тенерифе». Итальянская команда с же первой четверти захватила инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 12 очков. Второй игровой отрезок также остался за итальянцами, увеличившими свой отрыв до 14 очков.

После перерыва «Иберостар Тенерифе» удалось выравнять положение на площадке, сведя третью четверть вничью. Заключительный игровой отрезок остался за испанцами, но на итоговый результат это не повлияло. Счёт встречи — 73:61 (20:8, 18:16, 20:20, 15:17).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 26 очков. В составе гостей отличился Тим Абромайтис, набравший 18 очков.

Лига чемпионов ФИБА. Финал
05 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
73 : 61
(20:8, 18:16, 20:20, 15:17)
Иберостар Тенерифе
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, Испания
Виртус Болонья: Пантер - 26, М'Байе - 16, Арадори - 9, Чалмерс - 8, Морейра - 4, Тэйлор - 4, Кравич - 4, Мартин - 2, Пайола, Бальди Росси, Каппеллетти, Курнух
Иберостар Тенерифе: Абромайтис - 18, Айверсон - 11, Бейран - 9, Бассас - 5, Уайт - 4, Штайгер - 3, Жилле - 3, Сан Мигель - 3, Ньянг - 2, Бруссино - 2, Саис - 1, Рикотти
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