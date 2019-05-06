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39 очков Леонарда помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию», счёт в серии — 2-2

39 очков Леонарда помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию», счёт в серии — 2-2
Баскетбол / НБА

В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 96:101 (21:24, 24:23, 30:28, 21:26).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 39 очков и собрал 14 подборов. В активе Марка Газоля 16 очков.

Самым результативным в составе «Сиксерс» стал защитник Джимми Батлер, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов. 19 очков набрал Джей Джей Редик, 16 — у Тобиаса Харриса.

Таким образом, «Торонто» сравнял счёт в четвертьфинальной серии — 2-2. Пятая встреча команд состоится 8 мая и пройдёт в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена». Начало встречи — 3:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
05 мая 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
96 : 101
(21:24, 24:23, 30:28, 21:26)
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Батлер - 29, Редик - 19, Харрис - 16, Эмбиид - 11, Симмонс - 10, Эннис - 9, Монро - 2, Скотт, Джонсон, Макконнел, Болден, Марьянович
Торонто Рэпторс: Леонард - 39, Марк Газоль - 16, Лоури - 14, Ибака - 12, Грин - 11, Сиакам - 9, Маккоу, Миллер, Морлэнд, Лин, Микс, Ванвлит, Пауэлл
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