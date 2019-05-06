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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Портленд» в гостях, счёт в серии 2-2

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Портленд» в гостях, счёт в серии 2-2
Баскетбол / НБА

В четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась со счётом 116:112 (29:33, 28:30, 27:14, 32:35) в пользу гостей.

Календарь плей-офф НБА

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, на счету которого 34 очка. Трипл-дабл в составе победителей оформил центровой Никола Йокич (21 очко, 12 подборов, 11 передач). Дабл-даблом из 21 очка и 10 подборов отметился Пол Миллсэп.

Таким образом, «Денвер» сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая встреча команд состоится 8 мая в Денвере на арене «Пепси-центр». Начало встречи — 5:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
06 мая 2019, понедельник. 02:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
112 : 116
(33:29, 30:28, 14:27, 35:32)
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 29, Лиллард - 28, Амину - 19, Карри - 16, Худ - 7, Кантер - 5, Харклесс - 4, Коллинс - 4, Тёрнер, Лейман, Леонард, Лябисье, Саймонс
Денвер Наггетс: Маррей - 34, Йокич - 21, Миллсэп - 21, Харрис - 14, Бартон - 11, Бисли - 6, Пламли - 4, Крэйг - 3, Моррис - 2, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
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