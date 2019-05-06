М.Мэлоун: победа после поражения в 4 овертаймах говорит о том, как крут «Денвер»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун после четвёртого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» отметил характер команды.



«Я не сомневался в нашем успехе, поскольку «Денвер» отлично действует в напряжённых встречах в нынешнем сезоне. Мы выиграли 13 из 16 матчей, в которых итоговая разница составляла не более 3 очков. Кроме того, мы победили в 12 из 13 вторых игр, когда два матча игрались за два дня. Это лучший показатель в НБА.



Победа в гостях через 36 часов после поражения в четвёртом овертайме говорит о том, насколько круты «Наггетс», – цитирует Мэлоуна ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Денвера» — 116:112. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным — 2-2.

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Портленд» в гостях, счёт в серии 2-2