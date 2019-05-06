Наглый данк Маррея через двух соперников – в обзоре матча «Портленд» – «Денвер»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке принимал «Денвер Наггетс» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА. Среди лучших моментов встречи оказались наглый данк разыгрывающего «Денвера» Джамала Маррея через двух соперников, мощный бросок сверху разыгрывающего «Портленда» Дэмьена Лилларда в быстром отрыве, а также эффектный трёхочковый центрового «Денвера» Николы Йокича.



Матч завершился победой «Денвера» со счётом 116:112. Самым результативным игроком встречи с 34 очками стал атакующий защитник победителей Джамал Маррей. У «Портленда» отличился атакующий защитник Си Джей Макколлум, набравший 29 очков. Теперь счёт в серии до четырёх побед стал равным — 2-2.

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