Джамал Маррей: штрафные – мой конёк. Тренировал их, бросая с завязанными глазами

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал, что помогло ему хладнокровно реализовать штрафные броски в концовке четвёртого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Штрафные – это мой конёк. Вместе с папой я очень часто тренировал их исполнение, бросая с завязанными глазами. При этом он кричал на меня, имитируя шум зрителей в зале и создавая дополнительное давление. Необходимо исполнить тысячу штрафных на тренировке, чтобы реализовать один или два в критический момент. Сегодня я в такой ситуации отправил в цель шесть», – цитирует Маррея ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Денвера» — 116:112. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным 2-2. Маррей в этом матче набрал 34 очка, реализовав 11 из 11 штрафных, совершил 5 подборов и отдал 4 передачи за 38 минут.

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