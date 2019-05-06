Кавай Леонард: мне повезло поиграть за очень хорошие команды в молодости

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард после четвёртого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» завуалированно поблагодарил Грега Поповича, который тренировал его во время выступлений за «Сан-Антонио Спёрс».



«Я прогрессировал, обучаясь у выдающихся игроков. Мне повезло поиграть за очень хорошие команды в молодости. У меня была возможность наблюдать за тем, как работает отлаженная оборона, и выступать на поздних стадиях плей-офф. Сегодня мне всё это очень помогло», – цитирует Леонарда ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Торонто» со счётом 101:96. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным — 2-2. Леонард в этом матче набрал 39 очков, совершил 14 подборов и отдал 5 передач за 43 минуты.

39 очков Леонарда помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию», счёт в серии — 2-2