Кайл Лоури: Кавай Леонард доминирует, как Яо Мин в своё время

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури после четвёртого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» отметил игру лёгкого форварда команды Кавая Леонарда оригинальным сравнением.



«Леонард доминирует на площадке, просто доминирует. Я лишь однажды играл вместе с настолько же выдающимся баскетболистом. Яо Мина тоже было не удержать, когда он ловил кураж. Но Кавай делает это уже на протяжении месяца», – цитирует Лоури ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Торонто» со счётом 101:96. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным — 2-2. Леонард в этом матче набрал 39 очков, совершил 14 подборов и отдал 5 передач за 43 минуты. В нынешнем плей-офф он записывает в актив по 32,3 очка, 7,7 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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