Смарт вернётся в строй в четвёртом матче серии с «Милуоки»

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт рассчитывает вернуться в строй после растяжения мышцы живота в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс». Он уже принимает участие в тренировках, в том числе в двусторонних встречах три на три.



«Чувствую себя отлично после тренировки. Успешно прошёл все необходимые тесты. Рад, что могу полноценно вернуться в команду», – приводит слова Смарта ESPN.



Смарт получил травму в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» и с тех пор не выходил на площадку. Он набирал по 8,9 очка, совершал по 2,9 подбора и отдавал по 4 передачи за 28 минут в среднем за игру.



После трёх встреч «Бостон» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-1.

Ирвинг: не собираюсь жаловаться на рефери, «Бостону» просто нужно играть лучше