Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Смарт вернётся в строй в четвёртом матче серии с «Милуоки»

Смарт вернётся в строй в четвёртом матче серии с «Милуоки»
Баскетбол / НБА

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт рассчитывает вернуться в строй после растяжения мышцы живота в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс». Он уже принимает участие в тренировках, в том числе в двусторонних встречах три на три.

«Чувствую себя отлично после тренировки. Успешно прошёл все необходимые тесты. Рад, что могу полноценно вернуться в команду», – приводит слова Смарта ESPN.

Смарт получил травму в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» и с тех пор не выходил на площадку. Он набирал по 8,9 очка, совершал по 2,9 подбора и отдавал по 4 передачи за 28 минут в среднем за игру.

После трёх встреч «Бостон» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-1.

Ирвинг: не собираюсь жаловаться на рефери, «Бостону» просто нужно играть лучше
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент