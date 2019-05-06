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Единая лига ВТБ: откровенные танцы групп поддержки на матчах недопустимы

Единая лига ВТБ: откровенные танцы групп поддержки на матчах недопустимы
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ прокомментировала появившееся видео выступления группы поддержки на одном из баскетбольных матчей, где девушки-чирлидеры поддерживали команды в очень откровенных нарядах.

Эпизод случился на матче с участием БК «Спартак» (Санкт-Петербург), представляющем Суперлигу-1 — турнир, который проводит не Единая лига ВТБ, а Российская федерация баскетбола (РФБ).

По сообщению пресс-службы организации, Единая лига ВТБ заявляет о недопустимости откровенных танцев девушек из групп поддержки на матчах и отмечает, что за 10 лет в рамках чемпионата подобные инциденты не были зафиксированы ни разу.

Ранее исполнительный директор петербургского баскетбольного клуба «Спартак» Юрий Обвалов заявил, что не считает танец эротическим.

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