Единая лига ВТБ: откровенные танцы групп поддержки на матчах недопустимы

Пресс-служба Единой лиги ВТБ прокомментировала появившееся видео выступления группы поддержки на одном из баскетбольных матчей, где девушки-чирлидеры поддерживали команды в очень откровенных нарядах.

Эпизод случился на матче с участием БК «Спартак» (Санкт-Петербург), представляющем Суперлигу-1 — турнир, который проводит не Единая лига ВТБ, а Российская федерация баскетбола (РФБ).

По сообщению пресс-службы организации, Единая лига ВТБ заявляет о недопустимости откровенных танцев девушек из групп поддержки на матчах и отмечает, что за 10 лет в рамках чемпионата подобные инциденты не были зафиксированы ни разу.

Ранее исполнительный директор петербургского баскетбольного клуба «Спартак» Юрий Обвалов заявил, что не считает танец эротическим.