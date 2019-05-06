Доневалд: во второй игре с «Зенитом» нам нужно больше верить в себя

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился ожиданиями от второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».



«В решающие моменты первого матча серии «Локо» не удалось показать свою игру. Во второй игре с «Зенитом» нам нужно больше верить в себя. Перед трибунами «Баскет-Холла» мы должны показать свой лучший баскетбол и сравнять счёт в серии. В плей-офф многое решает характер. Нам необходимо проявить стойкость и переломить ход противостояния», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.



Первая встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 79:68 в пользу гостей, «Зенит» ведёт в серии со счётом 1-0.



Вторйо матч «Локомотив-Кубань» – «Зенит» состоится в «Баскет-Холле» в Краснодаре сегодня, 6 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени.