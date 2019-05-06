Президент ULEB — о финале Лиги чемпионов ФИБА: это было событие мирового уровня

Президент ULEB Томас ван ден Шпигель поделился впечатлениями от прошедшего финала Лиги чемпионов ФИБА.



«Как гражданин Бельгии, очень рад тому, что увидел в эти выходные в Антверпене. Давайте будем честны, у меня были сомнения по поводу мероприятия. Я знаю эту арену. Баскетбол популярен в Бельгии, но это не основной вид спорта. Очень горжусь тем, чего добились Лига чемпионов ФИБА, клуб и город. Это было спортивное событие мирового уровня.



Лига чемпионов работает рука об руку с национальными лигами. Они являются основой всего европейского баскетбола. С ростом и развитием Лиги чемпионов мы нашли верную формулу. Национальные лиги и ULEB всегда готовы найти модель, которая подходит для всех национальных лиг, национальных команд и европейских соревнований. Мы хотим вести эти переговоры. Мы здесь, чтобы помочь найти решение для всех, особенно в отношении проблем с календарем, которые сейчас являются актуальными», — приводит слова ван ден Шпигеля Sportando.

«Финал четырёх» Лиги чемпионов. Как это было Триумф Саши Джорджевича, бронза хозяев и невероятный Кевин Пантер.