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«Локомотив-Кубань» сравнял счёт в четвертьфинальной серии Лиги ВТБ с «Зенитом»

«Локомотив-Кубань» сравнял счёт в четвертьфинальной серии Лиги ВТБ с «Зенитом»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке одержал победу во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф над санкт-петербургским «Зенитом». Хозяева паркета уже в первой четверти смогли захватить преимущество в матче и к первому перерыву повели в счёте с разницей в шесть очков. Во втором игровом отрезке гостям удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 35:33 в пользу краснодарцев.

Третья десятиминутка прошла в равной борьбе, но чуть сильнее оказались краснодарцы — перед заключительной четвертью их преимущество составляло четыре очка. В заключительной четверти команды снова показали равную игру и завершили игровой отрезок вничью, что и принесло победу «Локомотиву-Кубань». Итоговый счёт встречи — 70:66 (19:13, 16:20, 20:18, 15:15). Счёт в серии сравнялся — 1-1.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мустафа Фалль, набравший 12 очков. В составе гостей 15 очков набрал Джалейн Рейнольдс.

Единая лига ВТБ
06 мая 2019, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
70 : 69
(19:13, 16:20, 20:18, 15:18)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Локомотив-Кубань: Маклин, Райт, Щербенев, Фридзон, Ивлев, Ильницкий, Рэндл, Понитка, Д. Кулагин, Джонсон, Ведищев, Фалль
Зенит: Рейнольдс, Карасёв, Мекель, Десятников, Миллер-Макинтайр, Пушков, Трушкин, Воронов, Симонович, Ютофф, Скрабб, Валиев
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