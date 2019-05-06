«Локомотив-Кубань» сравнял счёт в четвертьфинальной серии Лиги ВТБ с «Зенитом»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке одержал победу во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф над санкт-петербургским «Зенитом». Хозяева паркета уже в первой четверти смогли захватить преимущество в матче и к первому перерыву повели в счёте с разницей в шесть очков. Во втором игровом отрезке гостям удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 35:33 в пользу краснодарцев.



Третья десятиминутка прошла в равной борьбе, но чуть сильнее оказались краснодарцы — перед заключительной четвертью их преимущество составляло четыре очка. В заключительной четверти команды снова показали равную игру и завершили игровой отрезок вничью, что и принесло победу «Локомотиву-Кубань». Итоговый счёт встречи — 70:66 (19:13, 16:20, 20:18, 15:15). Счёт в серии сравнялся — 1-1.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мустафа Фалль, набравший 12 очков. В составе гостей 15 очков набрал Джалейн Рейнольдс.