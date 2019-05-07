Итудис: выполнили первую часть задачи, взяли две победы дома

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».



«Поздравляю команду с победой и хорошей игрой. Счет в серии 2-0, и мы выполнили первую часть задачи, взяли две победы дома, и теперь отправимся в Нижний Новгород. У нас есть два дня на подготовку, хоть у нас и есть другие обязательства. Радует, что мы продолжили биться, поддерживали тот же уровень интенсивности. К тому же вернули в строй Нандо Де Коло, которому дали значительное игровое время, чтобы он вошел в ритм», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

ЦСКА одержал победу со счётом 86:66 (25:18, 27:21, 12:14, 22:13) и ведёт в серии — 2-0.