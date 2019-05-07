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«Милуоки» обыграл «Бостон» и повёл в серии 3-1, у Адетокунбо 39+16

«Милуоки» обыграл «Бостон» и повёл в серии 3-1, у Адетокунбо 39+16
Баскетбол / НБА

В четвёртом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на выезде взял верх над «Бостон Селтикс» — 113:101. «Келтьты» выиграли первую четверть с преимуществом в восемь очков, но в остальных «олени» были сильнее.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов. 15 баллов на счету Джорджа Хилла, по 13 – у Криса Миддлтона и Эрика Бледсо.

В составе «Бостона» дабл-даблами отметились Кайри Ирвинг (23 очка и 10 результативных передач), Маркус Моррис (18 баллов и 14 подборов) и Джейсон Тэйтум (17 очков и 10 подборов). 20 баллов в активе Эла Хорфорда.

«Милуоки» повёл в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится на площадке «Бакс» 9 мая, начало – в 3:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
07 мая 2019, вторник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
101 : 113
(30:22, 19:25, 23:33, 29:33)
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Ирвинг - 23, Хорфорд - 20, Моррис - 18, Тейтум - 17, Браун - 16, Смарт - 3, Розир - 2, Хэйворд - 2, Уонамэйкер, Тайс, Ябуселе, Оджелей, Бэйнс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 39, Хилл - 15, Бледсо - 13, Миддлтон - 13, Коннотон - 9, Миротич - 9, Лопес - 7, Ильясова - 6, Браун - 2, Уилсон, Фрейзер, Брогдон, Снелл
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