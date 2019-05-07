«Милуоки» обыграл «Бостон» и повёл в серии 3-1, у Адетокунбо 39+16

В четвёртом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на выезде взял верх над «Бостон Селтикс» — 113:101. «Келтьты» выиграли первую четверть с преимуществом в восемь очков, но в остальных «олени» были сильнее.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов. 15 баллов на счету Джорджа Хилла, по 13 – у Криса Миддлтона и Эрика Бледсо.

В составе «Бостона» дабл-даблами отметились Кайри Ирвинг (23 очка и 10 результативных передач), Маркус Моррис (18 баллов и 14 подборов) и Джейсон Тэйтум (17 очков и 10 подборов). 20 баллов в активе Эла Хорфорда.

«Милуоки» повёл в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится на площадке «Бакс» 9 мая, начало – в 3:00 мск.