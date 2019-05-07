38+10 Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» и сравнять счёт в серии

В четвёртом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» — 112:108. Определяющей стала вторая четверть, которую «ракетчики» выиграли со счётом 36:26.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов. Он реализовал 6 бросков из 17 из-за дуги. 20 баллов на счету Эрика Гордона, 17 – у Пи Джея Такера (также 10 подборов), 13 – у Криса Пола.

В составе «воинов» 34 очка на счету Кевина Дюранта, 30 – у Стивена Карри. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 15 баллов и 10 подборов.

Счёт в серии стал равным – 2-2. Следующий матч состоится в Окленде 9 мая мск.