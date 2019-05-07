Баркли: «Милуоки» станет чемпионом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли после победы «Милуоки Бакс» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (113:101, 3-1) в эфире телеканала TNT сказал, что команда из штата Висконсин завоюет чемпионский титул.

Если «Бакс» выиграют серию с «Бостоном», то встретятся в финале Восточной конференции с победителем противостояния «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» (2-2).

Напомним, «Милуоки» завершил регулярный чемпионат на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Майка Буденхольцера в 82 встречах одержали 60 побед.

Пятый матч серии «Бакс» и «Селтикс» проведут в Милуоки на арене «Файсерв-форум» 9 мая, начало — в 3:00 мск.