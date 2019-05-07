«Лейкерс» обсуждают с Лю условия контракта

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» начало обсуждение условий соглашения с кандидатом на пост главного тренера команды Тайроном Лю, сообщает Yahoo Sports.

Если Лю договорится с «Лейкерс», в его штаб в качестве главного ассистента может войти бывший наставник «Орландо Мэджик» и «Индианы Пэйсерс» Фрэнк Вогел.

Тайрон ранее возглавлял «Кливленд Кавальерс». Вместе с форвардом Леброном Джеймсом, который сейчас выступает за «Лейкерс», он в 2016 году привёл команду к первому в истории чемпионскому титулу.

Напомним, в апреле «Лос-Анджелес» покинули президент по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон и главный тренер Люк Уолтон, позже возглавивший «Сакраменто Кингз».

«Лейкерс» завершили регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийцы одержали 37 побед.