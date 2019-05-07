Пол: «Хьюстон» должен стать лучше, несмотря на победу в 4-м матче с «Уорриорз»

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол дал комментарий после победы в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (112:108, 2-2).
«Мы выиграли матч, но всё равно должны стать лучше. Наша команда всё понимает. Вернувшись в Окленд, «Уорриорз», вероятно, не будут столько промахиваться», — приводит слова Пола ESPN.
Крис завершил встречу с 13 очками, 8 подборами, 5 результативными передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом. 33-летний баскетболист реализовал 4 броска с игры из 11, включая 2 трёхочковых из 6. Со штрафной линии он набрал 3 очка, совершив 4 попытки.
Пятую игру «Рокетс» и «Уорриорз» проведут в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» 9 мая, начало — в 5:30 мск.
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