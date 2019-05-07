Роскошные проходы Адетокунбо — в видеообзоре матча «Бостон» — «Милуоки»

В четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей — 113:101, 3-1.

Самым результативным игроком матча стал мощный форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, записавший в актив 39 очков, 16 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Разыгрывающий защитник «Бостона» Кайри Ирвинг набрал 23 очка, отдал 10 результативных передач, собрал 6 подборов и совершал 2 перехвата.

Видеообзор игры можно посмотреть на «Чемпионате».

Пятую встречу «Бакс» и «Селтикс» проведут в Милуоки на арене «Файсерв-форум» 9 мая, начало — в 3:00 мск.

Турнирная сетка плей-офф доступна на «Чемпионате».