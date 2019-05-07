Вадеева: после WNBA можно сказать, что заново влюбилась в баскетбол

Центровая сборной России Мария Вадеева подвела итоги сезона и поделилась планами на будущее. В минувшем сезоне в составе БК УГМК она выиграла Евролигу, чемпионат и Кубок России. После окончания сезона Вадеева планирует отправиться в WNBA.

«Для меня сезон сложился очень удачно. Играю бок о бок с великими баскетболистками, учусь у них нюансам, которые бывают очень полезны в самых важных матчах. Это очень круто, отличный опыт. К тому же наш клуб выиграл все турниры, в которых принимал участие. Такого давно не было.

Очень благодарна руководству клуба, что мне дали возможность играть в УГМК. Это, без сомнения, одна из лучших команд мира, где игроку предоставляются все условия, чтобы прогрессировать.

9 мая я улетаю готовиться к сезону в расположение «Лос-Анджелес Спаркс». Сыграю одну игру в WNBA и приеду обратно, на заключительный этап подготовки к Евробаскету. А после окончания турнира сразу полечу обратно в США. Во-первых, для меня важна и сборная, и клуб в WNBA. Во-вторых, у «Спаркс» сменился главный тренер.

Хочется познакомиться с ним, чтобы он посмотрел меня в деле, увидел мои возможности. В прошлом году из-за проблем с визой я пропустила всю предсезонку и не знала никаких комбинаций. Это было мучение — сидеть на скамейке четыре матча подряд. Не хочу повторения той ситуации, поэтому еду заранее, чтобы узнать все нюансы.

В целом было бы круто, если бы наши игроки стремились попасть в WNBA. Честно, я не стремилась туда, но когда поиграла в WNBA, у меня изменились взгляды на нашу игру. Можно сказать, что я заново влюбилась в баскетбол. Теперь мне ещё больше хочется прогрессировать, познавать что-то новое. WNBA — это большие возможности. Там уделяется много времени отработке мини-движений, психологии, игровым связям», — цитируют Вадееву «Известия».