Евролига представила топ-5 моментов ЦСКА в сезоне-2018/19

17 мая в Евролиге стартует «Финал четырёх». Менее чем за две недели до главного события турнира его официальный канал в YouTube выложил ряд роликов, посвящённых регулярному чемпионату. В одном из них представлены пять лучших моментов ЦСКА.

Пятое место досталось Уиллу Клайберну, реализовавшему классный проход под кольцо в матче с «Фенербахче». Четвёртое место разделили Нандо де Коло и Кайл Хайнс. Первый отдал великолепный пас, а второй легко им воспользовался, набрав два очка.

Третье место у тяжёлого форварда Джоэла Боломбоя, поставившего эффектный блок-шот в поединке с «Анадолу Эфес». Вторая позиция у Кори Хиггинса, вколотившего мощный данк в кольцо «Олимпии Милан» после сольного прохода. Лучшим же моментом ЦСКА в регулярном чемпионате стал классный блок-шот Никиты Курбанова в противостоянии с «Барселоной», который он поставил Кайлу Куричу.

Лучшие моменты ЦСКА в регулярном чемпионате можно также посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.