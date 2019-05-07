«Гран Канария» подписала спонсорский контракт с инвестиционным фондом из США

Руководство «Гран Канарии» подписало крупное спонсорское соглашение с инвестиционным фондом HMK Holdings LP из США, сообщает Eurohoops. Напомним, основным спонсором «Гран Канарии» является Herbalife. Но HMK Holdings LP, в отличие от Herbalife, в будущем может выкупить часть доли клуба. В официальном заявлении клуба говорится, что партнёрство с HMK Holdings LP станет большим шагом для дальнейшего прогресса команды.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Гран Канария» впервые в истории приняла участие в розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги, однако не добилась серьёзных успехов. Команда с Канарских островов не сумела квалифицироваться в плей-офф, заняла четырнадцатое место в турнирной таблице, добыв всего 8 побед в 30 матчах.