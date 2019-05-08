Экс-тренер «Индианы» и «Орландо» Вогел может войти в тренерский штаб «Лейкерс»

Бывший главный тренер «Индианы Пэйсерс» и «Орландо Мэджик» Фрэнк Вогел может продолжить тренерскую карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс». Не исключено, что он войдёт в тренерский штаб клуба из Калифорнии. При этом такой вариант возможен лишь в том случае, если пост главного тренера займёт Тайрон Лю, сообщает Yahoo Sports.

Кандидатура Лю на пост главного тренера команды является основной. По информации источников, Тайрон и руководство «Лейкерс» уже находятся на стадии обсуждения деталей контракта.

Что касается Вогеля, то добавим, что 46-летний специалист провёл в качестве главного тренера в НБА восемь сезонов. За это время в регулярных чемпионатах он одержал 304 победы и потерпел 291 поражение. С «Индианой Пэйсерс» Вогелу дважды удавалось выходить в финал Восточной конференции.