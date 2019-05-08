Дабл-дабл Леонарда помог «Торонто» разгромить «Филадельфию», счёт в серии — 3-2

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил с разгромным счётом 125:89 (27:26, 37:17, 28:27, 33:19).

Календарь плей-офф НБА

Дабл-даблом в составе победителей отметился форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 21 очко и собрал 13 подборов. 25 очков набрал Паскаль Сиакам, 19 — у Кайла Лоури.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал защитник Джимми Батлер, на счету которого 22 очка. В активе Тобиаса Харриса 15 очков.

Таким образом, «Торонто» вышел вперёд в четвертьфинальной серии — 3-2. Шестая встреча состоится 10 мая и пройдёт в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр». Начало встречи — в 3:00 мск.