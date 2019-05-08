Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дабл-дабл Леонарда помог «Торонто» разгромить «Филадельфию», счёт в серии — 3-2

Дабл-дабл Леонарда помог «Торонто» разгромить «Филадельфию», счёт в серии — 3-2
Баскетбол / НБА

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил с разгромным счётом 125:89 (27:26, 37:17, 28:27, 33:19).

Календарь плей-офф НБА

Дабл-даблом в составе победителей отметился форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 21 очко и собрал 13 подборов. 25 очков набрал Паскаль Сиакам, 19 — у Кайла Лоури.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал защитник Джимми Батлер, на счету которого 22 очка. В активе Тобиаса Харриса 15 очков.

Таким образом, «Торонто» вышел вперёд в четвертьфинальной серии — 3-2. Шестая встреча состоится 10 мая и пройдёт в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр». Начало встречи — в 3:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
08 мая 2019, среда. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
125 : 89
(27:26, 37:17, 28:27, 33:19)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Сиакам - 25, Леонард - 21, Лоури - 19, Грин - 17, Марк Газоль - 11, Ибака - 10, Пауэлл - 7, Ванвлит - 5, Лин - 3, Микс - 3, Маккоу - 2, Морлэнд - 2, Миллер
Филадельфия Сиксерс: Батлер - 22, Харрис - 15, Эмбиид - 13, Скотт - 10, Симмонс - 7, Марьянович - 6, Джонсон - 4, Редик - 3, Монро - 2, Эннис - 1, Макконнел, Болден
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент