Дрейк и другие фанаты «Торонто» посмеялись над Эмбиидом

Канадский рэпер Дрейк и другие болельщики «Торонто Рэпторс» посмеялись над центровым «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом, когда тот уходил с паркета в заключительной четверти пятого матча серии второго раунда плей-офф НБА.

Фанаты и Дрейк изобразили самолёт. Эмбиид так отпраздновал данк в третьей игре полуфинала Восточной конференции.

Видео доступно на странице Bleacher Report в «Инстаграме».

Встреча завершилась победой «Рэпторс» со счётом 125:89. Канадский клуб лидирует в серии — 3-2.

Джоэл за 31 минуту набрал 13 очков, собрал 6 подборов, отдал 1 результативную передачу, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот. 25-летний центровой реализовал 5 бросков с игры из 10, включая 2 трёхочковых из 6.

Шестой матч серии состоится в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» 10 мая, начало — в 3:00 мск.