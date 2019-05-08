Джордж перенёс операцию на плече

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж успешно перенёс плановую операцию на правом плече. В ближайшие недели звёздному игроку также прооперируют левое плечо, сообщает пресс-служба клуба.

По информации ESPN, Джордж будет восстанавливаться продолжительное время. 29-летний игрок пропустит как минимум начало тренировочного лагеря.

«Оклахома-Сити» завершил выступление в нынешнем плей-офф ещё в первом раунде. Команда Билли Донована в пяти матчах уступила «Портленд Трэйл Блэйзерс». Пол набирал 28,6 очка, собирал 8,6 подбора, отдавал 3,6 передачи, а также совершал 1,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 40,8 минуты в среднем за игру.

Джордж выступает за «Тандер» с лета 2017 года. Перед началом этого сезона форвард заключил с клубом четырёхлетнее соглашение на сумму $ 137 млн.