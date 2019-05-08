Сокрушительные данки Ибаки и Маррея — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня второго раунда плей-офф.

В подборку вошли сокрушительные данки центрового «Торонто Рэпторс» Сержа Ибаки, разыгрывающего защитника «Денвер Наггетс» Джамала Маррея и лидера канадцев Кавая Леонарда, а также эффектный блок-шот в исполнении мощного форварда «Рэпторс» Паскаля Сиакама.

Посмотреть видео можно на канале НБА в YouTube.

«Торонто» вышел вперёд в серии с «Филадельфией Сиксерс», одержав победу на своём паркете в пятом матче — 125:89, 3-2. В другой встрече «Денвер» дома разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 124:98, 3-2.

Турнирная сетка плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации доступна на «Чемпионате».