Уэстбрук перенёс операции на кисти и колене

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук перенёс операции на левой кисти и правом колене. На восстановление 30-летнему баскетболисту понадобится около трёх недель, сообщает пресс-служба клуба.

«Оклахома-Сити» завершил выступление в нынешнем плей-офф ещё в первом раунде. Команда Билли Донована в пяти матчах уступила «Портленд Трэйл Блэйзерс». Уэстбрук набирал 22,8 очка, отдавал 10,6 передачи, собирал 9,0 подбора, а также совершал 1,0 перехвата и 0,6 блок-шота за 39,4 минуты в среднем за игру.

Расселл выступает за «Тандер» с 2008 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23 (на последний год действует опция игрока). За следующюю кампанию разыгрывающий заработает $ 38,2 млн.