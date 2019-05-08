«Нью-Орлеану» понравилось предложение «Лейкерс» об обмене Энтони Дэвиса

Журналист ESPN Дэйв Макменамин рассказал, как руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» оценило предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» об обмене форварда команды Энтони Дэвиса.

«Я разговаривал с людьми из «Нью-Орлеана». Они признали, что предложение «Лейкерс» было привлекательным. Но теперь в клубе смотрят на него немного по-другому из-за проблем со здоровьем, которые возникли у Брэндона Ингрэма», — приводит слова Макменамина Clutch Points со ссылкой на подкаст инсайдера Эдриана Войнаровски.

Напомним, в марте обследование выявило у Брэндона тромбоз глубоких вен руки. 21-летний форвард был вынужден пропустить остаток нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что перед февральским дедлайном на обмены «Лейкерс» предлагали за Дэвиса всех ключевых молодых игроков команды. В пакет калифорнийцев входили Ингрэм, разыгрывающий Лонзо Болл и форвард Кайл Кузма.