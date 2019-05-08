«Нью-Йорк» ещё не решил, будет ли обменивать первый пик на Энтони Дэвиса

Руководство «Нью-Йорк Никс» ещё не приняло окончательного решения насчёт возможного обмена права выбора под общим первым номером на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает SNY.tv.

Если «Никс» получат первый пик, они могут предложить его вместе с другими активами за форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса или другого звёздного игрока, но не все в клубе считают такую сделку выгодной.

У «Нью-Йорка», «Кливленд Кавальерс» и «Финикс Санз» самые высокие шансы получить право выбора под первым номером — 14%. В топ-5 входят также «Чикаго Буллз» (12,5%) и «Атланта Хоукс» (10,5%). Лотерея драфта состоится в Чикаго 14 мая.

Ожидается, что первым на предстоящем драфте будет выбран Зайон Уильямсон, который провёл минувший сезон в команде университета Дьюка «Блю Девилз».

Ранее сообщалось, что предстоящим летом в «Никс» могут перейти разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант. Оба звёздных игрока собираются стать неограниченно свободными агентами 1 июля.