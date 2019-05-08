Источник: «Виртус Болонья» контактировал с Теодосичем

Руководство БК «Виртус Болонья» проявляет интерес к разыгрывающему сборной Сербии Милошу Теодосичу, сообщает Sportando. По данным источника, представители клуба связывались с самим игроком и его агентом.

Предполагается, что стороны проведут очередные переговоры в ближайшие месяцы. Важную роль в подписании Теодосича может сыграть наставник команды Саша Джорджевич, который также является главным тренером сборной Сербии.

В настоящее время Теодосич является свободным агентом. Теодосич покинул ЦСКА летом 2017 года, подписав контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». В НБА за два сезона он провёл 60 матчей, в которых набирал по 8 очков и отдавал по 4 передачи за 21 минуту в среднем за игру. Разыгрывающий покинул «Клипперс» в феврале 2019 года и с тех пор играл только за сборную Сербии.

Напомним, что «Виртус Болонья» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА в сезоне 2018/2019.