Перри: где-то в голове всегда живет мечта попробовать себя в НБА

Баскетболист «Нижнего Новгорода» Кендрик Перри подчеркнул, что он продолжает мечтать о возможности играть в НБА.



«Думаю ли я о НБА? Да, конечно, всегда. Где-то в голове всегда живет мечта попробовать себя в НБА. Но мне выпала удивительная возможность путешествовать по миру, познакомиться с разными культурами и традициями. Это то, что останется со мной, когда баскетбол закончится. То есть неважно, будет ли в моей карьере НБА: этот опыт – то, что я испытал и увидел, – будет со мной на протяжении всей жизни.



Попаду я в НБА или нет – это точно не критерий оценки моего успеха, от этого не зависит, плохая у меня карьера или хорошая. Сейчас я благодарен судьбе за то, что имею», — приводит слова Кендрика Перри официальный сайт нижегородской команды.