Хайнс — о русском языке: понимаю гораздо больше, чем могу воспроизвести

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс рассказал о трудностях в изучении русского языка.



«Да, моя дочка говорит на русском, понимает его. В садике у них половина занятий на русском, половина — на английском. Ей только два годика, но она уже знает алфавит и некоторые книжки на русском. Иногда на детской площадке она спокойно общается на русском с другими ребятами. Понятно, что она ещё слишком маленькая, но мне бы хотелось, чтобы она свободно владела русским языком.



Для меня русский язык очень сложен. Но я понимаю гораздо больше, чем могу воспроизвести. Да, я отдаю себе отчёт в том, что за шесть лет я должен говорить и понимать гораздо больше. Это моё упущение. Поверьте, я стараюсь, учусь у партнёров и людей, которые вокруг меня, стараюсь общаться. Со временем, надеюсь, подтяну его», — сказал Хайнс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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