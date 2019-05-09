«Барселона» намерена сохранить Клавера

Форвард «Барселоны» Виктор Клавер продолжит выступление за каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, игроку предложили продлить соглашение ещё до начала сезона, но он предпочёл дождаться его окончания. Переговоры ещё не начались, но клуб хочет, чтобы он остался. Обе стороны предпочли бы контракт на два или три года.

Главному тренеру клуба Светиславу Пешичу предложили продлить контракт, но он отложил его обсуждение до конца сезона. Также соглашения истекают у четырёх игроков: Криса Синглтона, Кефина Серафина, Томы Эртеля и Яки Блажича. Сообщается, что Синглтон и Серафин в клубе не останутся. Эртель продолжит карьеру в «Барселоне» только в том случае, если каталонцы не приобретут на его позицию игрока сильнее.