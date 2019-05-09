«Милуоки» разгромил «Бостон» и выиграл серию 4-1

В пятом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркетте разгромил «Бостон Селтикс» — 116:91.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, набравший 20 очков. 19 баллов в активе Криса Миддлтона, 18 – у Эрика Бледсо. Никола Миротич оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

В составе «Бостона» дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Маркус Моррис. 15 баллов у Кайри Ирвинга, 14 – у Джейсона Тэйтума. «Селтикс» реализовали только 7 бросков из 39 и-за дуги. Кайри – 1 из 7.

«Милуоки» выиграл серию со счётом 4-1. Первый матч остался за «Бостоном», но затем «олени» одержали четыре победы кряду. В финале конференции они встретятся с победителем противостояния «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» (3-2).