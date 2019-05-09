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«Милуоки» разгромил «Бостон» и выиграл серию 4-1

«Милуоки» разгромил «Бостон» и выиграл серию 4-1
Баскетбол / НБА

В пятом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркетте разгромил «Бостон Селтикс» — 116:91.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, набравший 20 очков. 19 баллов в активе Криса Миддлтона, 18 – у Эрика Бледсо. Никола Миротич оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

В составе «Бостона» дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Маркус Моррис. 15 баллов у Кайри Ирвинга, 14 – у Джейсона Тэйтума. «Селтикс» реализовали только 7 бросков из 39 и-за дуги. Кайри – 1 из 7.

«Милуоки» выиграл серию со счётом 4-1. Первый матч остался за «Бостоном», но затем «олени» одержали четыре победы кряду. В финале конференции они встретятся с победителем противостояния «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» (3-2).

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
09 мая 2019, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
116 : 91
(22:19, 30:20, 28:23, 36:29)
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 20, Миддлтон - 19, Бледсо - 18, Хилл - 16, Брогдон - 10, Миротич - 10, Ильясова - 10, Коннотон - 7, Фрейзер - 6, Уилсон, Лопес, Снелл, Браун
Бостон Селтикс: Ирвинг - 15, Тейтум - 14, Моррис - 14, Браун - 12, Хорфорд - 9, Розир - 7, Хэйворд - 7, Тайс - 4, Смарт - 4, Уонамэйкер - 3, Ябуселе - 2, Оджелей, Бэйнс
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