«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и повёл в серии 3-2

В пятом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете взял верх над «Хьюстон Рокетс» — 104:99. «Ракетчики» в первой четверти уступили со счётом 13:27, затем вплотную приблизились, но выйти вперёд не смогли.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 31 очко. Пи Джей Такер оформил дабл-дабл из 13 баллов и 10 подборов. По 11 очков на счету Криса Пола и Имана Шамперта.

В составе победителей дабл-дабл из 12 подборов и 11 результативных передач оформил Дрэймонд Грин. 27 баллов на счету Клэя Томпсона (5 из 10 из-за дуги), 25 – у Стефена Карри, 22 – у Кевина Дюранта.

«Голден Стэйт» повел в серии со счётом 3-2. Следующий матч состоится в Хьюстоне 11 мая.