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«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и повёл в серии 3-2

«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и повёл в серии 3-2
Баскетбол / НБА

В пятом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете взял верх над «Хьюстон Рокетс» — 104:99. «Ракетчики» в первой четверти уступили со счётом 13:27, затем вплотную приблизились, но выйти вперёд не смогли.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 31 очко. Пи Джей Такер оформил дабл-дабл из 13 баллов и 10 подборов. По 11 очков на счету Криса Пола и Имана Шамперта.

В составе победителей дабл-дабл из 12 подборов и 11 результативных передач оформил Дрэймонд Грин. 27 баллов на счету Клэя Томпсона (5 из 10 из-за дуги), 25 – у Стефена Карри, 22 – у Кевина Дюранта.

«Голден Стэйт» повел в серии со счётом 3-2. Следующий матч состоится в Хьюстоне 11 мая.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
09 мая 2019, четверг. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
104 : 99
(31:17, 26:26, 15:29, 32:27)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Карри - 25, Дюрант - 22, Игуодала - 11, Грин - 8, Луни - 5, Йеребко - 3, Ливингстон - 2, Маккинни - 1, Белл, Кук, Эванс, Богут
Хьюстон Рокетс: Харден - 31, Гордон - 19, Такер - 13, Шамперт - 11, Пол - 11, Капела - 6, Илариу - 6, Риверс - 2, Хаус, Кларк, Грин, Фразьер, Хартенштайн
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