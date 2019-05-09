Хорфорд: простите нас, болельщики «Бостона»

Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд после вылета из плей-офф НБА принёс извинения перед болельщиками. «Кельты» в пяти матчах полуфинала Западной конференции уступили «Милоуки Бакс»

«Простите нас, болельщики «Селтикс». Мы не достигли цели, но я ценю вас за поддержку на протяжении всего сезона. Это больно. Вперёд, «Селтикс», — написал Хорфорд в своём «твиттере».

В плей-офф Хорфорд набирал 13,9 очка, совершал 9 подборов и отдавал 4,4 результативные передачи.

В регулярном сезоне НБА «Бостон» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с показателем побед и поражений 49-33. В первом раунде плей-офф «Селтикс» прошли «Индиану Пэйсерс» (4-0).

Хорфорд может воспользоваться опцией продления контракта на сезон-2019/20, за который заработает $ 30,1 млн.