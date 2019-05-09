Лю отклонил предложение «Лейкерс» о подписании трёхлетнего контракта

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не сумело договориться о подписании контракта с кандидатом на пост главного тренера команды Тайроном Лю. Стороны зашли в тупик при обсуждении условий соглашения, сообщает ESPN.

Калифорнийский клуб предложил Лю трёхлетний контракт на общую сумму $ 18 млн. 42-летний специалист отверг этот вариант сделки, поскольку рассчитывал на пятилетнее соглашение с более выгодными финансовыми условиями.

«Лейкерс» сейчас прорабатывают другие варианты. Клуб собирается начать переговоры с ещё несколькими кандидатами, в число которых входит бывший главный тренер «Милуоки Бакс» Джейсон Кидд.

Тайрон ранее возглавлял «Кливленд Кавальерс». Вместе с форвардом Леброном Джеймсом, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес», он в 2016 году привёл команду к первому в истории чемпионскому титулу.