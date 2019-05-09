Эффектные проходы Хардена и травма Дюранта — в обзоре матча «ГС» — «Хьюстон»

В пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Окленде на «Оракл-Арене» и завершилась победой хозяев — 104:99, 3-2.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Хьюстона» Джеймс Харден, записавший в актив 31 очко, 8 передач, 4 подбора, 4 перехвата и 1 блок-шот. Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон набрал 27 очков, собрал 4 подбора, совершил 3 перехвата и отдал 1 результативную передачу. Форвард Кевин Дюрант собрал коллекцию из 22 очков, 5 подборов, 4 передач и 1 перехвата.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Рокетс» и «Уорриорз» проведут шестую встречу в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» 11 мая, начало — в 4:00 мск.