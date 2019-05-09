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Стивенс — о вылете «Бостона» из плей-офф: я плохо справился со своей работой

Стивенс — о вылете «Бостона» из плей-офф: я плохо справился со своей работой
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс взял на себя вину за вылет команды из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Это был самый трудный сезон в моей тренерской карьере. Думаю, я плохо справился со своей работой. Если команда не может показать лучшую игру, виноват я. Собираюсь разобраться во всём этом, чтобы мы стали лучше», — приводит слова Стивенса ESPN.

«Селтикс» завершили выступление в этом плей-офф на стадии второго раунда. Команда из штата Массачусетс в пяти матчах уступила «Милуоки Бакс».

Брэд возглавляет «Бостон» с 2013 года. Ранее он работал главным тренером и ассистентом в баскетбольной команде университета Батлера.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф НБА можно на «Чемпионате».

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