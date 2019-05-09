Гомельский: то, что Итудис не оправдал ожиданий, — проблема болельщиков ЦСКА

Телекомментатор Владимир Гомельский считает, что руководству московского ЦСКА стоит предложить новый контракт наставнику команды Димитрису Итудису.

«Итудис сохранит свой пост только в случае победы в Евролиге? Как бывший тренер, я категорически против такой постановки вопроса. Понятно, что единственный объективный критерий работы тренера — результат его команды.

Считаю, что Итудис замечательно отработал пять лет в ЦСКА. Другое дело, что у болельщиков «армейцев» и вообще любителей баскетбола в нашей стране завышенные ожидания. И то, что грек не оправдал этих ожиданий, — проблема болельщиков, а не тренера. Я за то, чтобы он остался в команде по окончании сезона», — приводят слова Гомельского «Известия».