Роскошная передача Карри и сокрушительный данк Адетокунбо — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня второго раунда плей-офф.

В подборку вошли сокрушительные данки форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалы и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, ключевое попадание защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона в концовке матча, роскошная передача разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри и эффектный блок-шот Адетокунбо.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

«Милуоки» вышел в финал плей-офф Восточной конференции, дома одержав победу в пятом матче с «Бостон Селтикс» — 116:91, 4-1. В другой встрече «Уорриорз» на своём паркете обыграли «Хьюстон Рокетс» — 104:99, 3-2.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф НБА можно на «Чемпионате».