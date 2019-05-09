Стали известны новые кандидаты на пост главного тренера «Лейкерс»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» после провала переговоров с Тайроном Лю в ближайшее время собирается провести встречи с новыми кандидатами на должность главного тренера команды, сообщает The Athletic.

В список калифорнийцев входят экс-наставник «Индианы Пэйсерс» и «Орландо Мэджик» Фрэнк Вогел, бывший главный тренер «Мемфис Гриззлиз» и «Бруклин Нетс» Лайонел Холлинз, а также Майк Вудсон, ранее возглавлявший «Атланту Хоукс» и «Нью-Йорк Никс».

«Лейкерс» завершили регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из Лос-Анджелеса одержала 37 побед.

Напомним, в апреле калифорнийский клуб покинули президент по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон и наставник Люк Уолтон, позже возглавивший «Сакраменто Кингз».